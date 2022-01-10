الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سامى سوس: منتدى شباب العالم فرصة ذهبية للتحاور مع مختلف الجنسيات

النائب فتحى سوس
النائب فتحى سوس

أشاد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، مؤكدًا أن المنتدى الشبابي سيكون حدثًا مهمًا جدًا يلفت أنظار العالم تجاه مصر، وسيناقش في موضوعاته المحاور الثلاثة الأساسية، وهى «السلام، والإبداع، والتنمية»، ويعبر عن حالة الاستقرار والأمان التي تعيشها الدولة المصرية نتيجه للجهود التي بذلتها القيادة السياسية.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية للتحاور بين الشباب من مختلف جنسيات العالم وتبادل الثقافات بينهم على أرض مصر، بجانب أنه يمثل فرصة هامة  للتحاور بين القيادة السياسية والشباب، إذ أنها تؤمن بقدرات الشباب وتطلعاتهم وتعمل على الاستفادة منها والنظر لها بعين الاعتبار والجد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يقدم صورة إيجابية عن مصر القوية وقدرتها على تنظيم الاحتفالات الكبرى في الوقت الذي يتجه العالم فيه للإغلاق، بسبب ما فرضته جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، مع الاهتمام أيضًا بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا على أعلى مستوى، فلا شك أن مصر دائمًا تبهر العالم بما تحققه من إنجازات، خاصة في أصعب الظروف، بالإضافة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لإنعاش السياحة المصرية والترويج لها.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما كانت تهتم بالشباب المصري الواعد وتقدر دورهم في جميع المجالات، ودائمًا ما تستمع إليهم ولتطلعاتهم، فالعديد من الفعاليات الخاصة بالشباب قد تم تنظيمها بحضور الرئيس، وهو ما يوطد جسور الثقة بين الشباب والقيادة السياسية، بالإضافة إلى حرص الرئيس على تمكينهم بالمناصب القيادية والتنفيذية.

الدكتور سامي سوس بحزب مستقبل وطن منتدى شباب العالم السلام والابداع والتنمية نسخته الرابعة برعاية الرئيس السيسي

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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