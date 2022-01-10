الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

35.673 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والصين والنمسا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا والصين والنمسا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 35.673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا جديدا اليوم.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 7ر385 مقابل 7ر362 أمس الأحد، و4ر232 قبل أسبوع، و2ر389 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 25 ألفا و225 حالة إصابة جديدة، مقابل 18 ألفا و518 إصابة جديدة يوم الاثنين الماضي.
وسجلت ألمانيا 52 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 68 حالة يوم الاثنين الماضي.
وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و535 ألفا و691 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و745 ألفا و100 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 114 ألفا و29 حالة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 97 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 60 المتبقية وافدة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البرالرئي سي الصيني 103776 حالة، 3404 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين 95736 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .
وتم تسجيل ما إجماليه 42 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وسجلت النمسا 10 آلاف و291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و339 ألفا و421 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و848 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و734 ألفا و82 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيينا النمسا بكين برلين المانيا الصين

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