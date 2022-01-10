صحيفتان إماراتيتان: الحوار المخرج الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني

أكدت صحيفتا "الاتحاد" و"الخليج" الإماراتيتان، أن الحوار هو المخرج الوحيد للتوصل إلى حلّ يرضي الجميع، ويحقق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "الحل بالحوار" - أن الإمارات ساندت مع السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مبادرة الحوار التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، داعية الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري 2019.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "السودان وحتمية الحوار"، أن السودان يواجه مأزقاً سياسياً حقيقياً خصوصاً بعد إهدار فرصة عودة حمدوك عن استقالته، ثم قراره بالتخلي عن المنصب، الأسبوع الماضي، مشددة على أهمية الحوار، وتقديم تنازلات متبادلة مع التمسك بمضامين الوثيقة من أجل قيام السودان الديمقراطي المأمول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام يعزز الأمن والسلم ويحقق وحدة السودان الشقيق واستقراره.

وأشادت الوزارة - في بيان لها اليوم، بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف.

وأكدت دعم الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان الشقيقة في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة السبت، عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها “يطلق الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة يونيتامس، السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".