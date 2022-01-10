الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة بالتفصيل

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 10-1-2022، ثباتًا لدى التجار بالسوق المحلي، باستثناء الكوسة والسبانخ والجزر .

 

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

«الدستور» تقدم أسعار الخضراوات اليوم خلال السطور التالية:

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة:

سعر الطماطم بين 1.5 : 3.5 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 2 : 2.75 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 4 : 9 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5جنيهات للكيلو ( شوال).

سعر الفاصوليا من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 4.5 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3 : 8 جنيهات للكيلو.

سععر الفلفل الألوان من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 11 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 3 : 7 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيهًا للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الكرات 7.5 جنيهًا للكيلو ( 10 ربطات).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 جنيهًا (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 2 جنيهات (6 ربطات).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيهًا للكيلو (10 رابطات).

سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

السعودية تسجل حالتي وفاة و4778 إصابة جديدة بكورونا

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضراوات سعر البطاطس سعر الطماطم سعر الخيار أسعار الخضروات سوق العبور سعر الفلفل حامى بلدي سعر القرنبيط سعر الكوسة سعر خس الكابوتشي أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور سعر قرع عسل سوق العبور للجملة الخضراوات بسوق العبور للجملة سعر الخيار بلدي سعر القلقاس سعر الباذنجان البلدي سعر الباذنجان الرومي سعر الباذنجان الأبيض التجار بالسوق المحلي بسوق العبور للجملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

الرئيس السيسى: مصر من الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

«كورونا تحدٍ عظيم وقدمنا مبادرات للعمالة المؤقتة».. رسائل الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

رئيس صرف صحى الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير محطة «11 شرق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا