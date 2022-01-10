الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

 تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

عياده
عياده

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظات الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي هي أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر.

وأضافت، أنه تم تزويد الوحدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية الجديدة للأم الحامل والجنين، ومنها الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل في الجهاز العصبي، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمي أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغي مثل متلازمة داون.

وتابعت: أن الكشف متاح بوحدة طب الجنين يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لافتة إلى أنه يمكن حجز الموعد للكشف بوحدة طب الجنين عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة مسجل عليها المنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل في الأقصر عبر الإتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، لافتة أنه تعمل الوحدة تحت إشراف الأستاذ الدكتور الطيب عبدالعال، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاهتمام بخدمات صحة المرأة ركيزة هامة في تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة، وتابع: نوفر جميع خدمات صحة المرأة من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خاصة السيدات الحوامل والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلي ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التى يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، التطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ما أدى إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة 91% خلال شهور معدودة من تطبيق المنظومة الجديدة بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة واضحة على نجاح المنظومة.

الرعاية الصحية عيادة طب الجنين مستشفى ايزيس التخصصي التأمين الصحي الشامل محافظات الصعيد تشوهات الأجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

وصول الرئيس السيسى وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

نموذج مشرف.. فقدت بصرها في عمر 23 وحفظت القرآن الكريم بالسمع ببنى سويف (فيديو)

أقوال فتاة فى اتهام 4 شباب بهتك عرضها بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا