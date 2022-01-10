حبس عاطل ضبط بحوزته 100 طربة «حشيش» في برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة “حشيش” بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته 100 طربة من مخدر “الحشيش”، 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 300 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.