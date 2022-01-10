الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في عطلة نصف العام .. أنشطة إبداعية يمكنك القيام به مع أطفالك

انشطة ابداعية للاطفال
انشطة ابداعية للاطفال

تبحث العديد من الأمهات عن أنشطة إبداعية للترفيه واللعب مع أطفالهن، إذا كانوا سيبقون في المنزل لفترة طويلة من الزمن، حيث لا أحد يريد أن يلتصق أطفالهم بهواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية طوال اليوم، ويحتاج الأطفال إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا من أجل الحفاظ على أذهانهم محفزة وإطلاق طاقاتهم بطريقة صحية.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع  “fustany ”  أنشطة إبداعية يمكنك القيام به مع أطفالك، لضمان ألا يقول أطفالك أبدًا "أشعر بالملل".

 الذهاب الى المطبخ معا

قد تعتقد أن الطهي أو الخبز مع أطفالك أنه أمرًا صعبًا، لكنه ليس كذلك، وسيكون الأمر ممتعًا للغاية بالنسبة لهم ولك، خاصة إذا كانوا يصنعون الحلويات المفضلة لديهم.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 اصنع حصنًا من البطانيات والوسائد

إحدى ذكرياتنا المفضلة من طفولتنا هي بناء القلاع والحصون حولنا، ويمكنك أنتِ أيضًا فعل ذلك مع أطفالك من خلال استخدم البطانيات والوسائد لإنشاء قلعة رائعة معهم يحبون اللعب فيها.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 اقض ليلة فيلم مع أطفالك 

من الأنشطة الممتعة الأخرى التي يمكنك القيام بها في المنزل مع أطفالك قضاء ليلة في فيلم، ويمكنك الاستعداد لليوم من خلال إعداد وجبات خفيفة مثل الفشار يمكنك أيضًا تزيين المنزل والسماح لأطفالك بعمل الفنون والحرف اليدوية.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 العب مع Legos

يستمتع الأطفال باللعب مع والديهم، ومجموعات الليجو هي ألعاب يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بها، وإنها أيضًا طريقة رائعة للإبداع وتحفيز مهاراتهم الحسية المعرفية؛ يمكنك بناء شكل عشوائي وجعلهم يحاولون نسخك .

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 إنشاء مسرح عرائس قفاز

هذا النشاط رائع للأطفال من جميع الأعمار،  إذا كانوا لا يزالون يتعلمون كيفية تكوين جمل كاملة، فسيساعدهم ذلك كثيرًا في الحوارات إذا كانوا أكبر سنًا، فسيساعد ذلك في إبداعهم لأنهم سيبدأون في تكوين القصص وإطلاق العنان لخيالهم.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

الرسم والتلوين 

إذا كنت تعتقد أن أطفالك مهتمون بالفن ويريدون تشجيعهم، فيمكنك جعلهم يلونون كتبًا ويبدأوا في التلوين معهم يمكنك أيضًا تعريفهم بأنواع مختلفة من قوام الألوان مثل الألوان المائية وأقلام التلوين وألوان القلم الرصاص. 

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 قم بعمل عرض أزياء لهم

من الأنشطة الممتعة الأخرى التي يمكن لأطفالك الاستمتاع بها في المنزل التظاهر بأنهم عارضات أزياء في عرض أزياء يمكنهم أن يبدعوا في تصميم ملابسهم ويمكن أن يكون لديك ذكريات جميلة معهم حيث يلتقط مصورهم صورًا لهم على المدرج.

 كتب صوتية وحكايات

يمكنك تنزيل أو شراء كتب صوتية لأطفالك للاستماع إليها بين الحين والآخر إنها طريقة رائعة بالنسبة لهم لتعلم كيفية القراءة لأنهم سوف ينظرون إلى الكلمات ويستمعون إلى صوتها. يمكنك البدء بكتب بسيطة والتقدم تدريجيًا إلى كتب أكبر .

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 اختبئ وابحث عنهم

من منا لا يحب لعب لعبة الغميضة الكلاسيكية؟ كانت إحدى ألعابي المفضلة عندما كنت صغيرًا وما زلت ألعبها مع الأطفال في عائلتي. ستستمتع كثيرًا بلعبها مع أطفالك في المنزل.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 نفخ الفقاعات

ألم يكن هذا المفضل لدى الجميع؟ إذا لم يكن لديك منفاخ فقاعات اشتريته من المتجر، يمكنك صنعه بنفسك عن طريق إضافة بعض الصابون إلى وعاء ونفخ الفقاعات باستخدام المصاصات. 

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

 ركوب الدراجة

يمكنك الذهاب في جولة بالدراجة معهم وحتى التسابق معهم لمعرفة من سيفوز؛ إذا كان أطفالك لا يعرفون كيفية ركوب الدراجة، فقد حان الوقت لتعليمهم وجعلهم يبدأون في التسابق مع بعضهم البعض.

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك

جمع ورسم الصخور

اصطحب أطفالك في نزهة على الأقدام واسمح لهم بجمع الصخور للرسم عليها لاحقًا استعد لتندهش من كل الأشياء المبتكرة التي سيخلقونها على هذه الصخرة إنه نشاط ممتع لأنه يخرجهم من المنزل ويتجولون بحثًا عن الصخور ، بالإضافة إلى إبراز جانبهم الإبداعي بكل الأفكار التي سيخرجون بها ليرسموها على صخورهم. 

أنشطة ممتعة للقيام بها مع أطفالك
العديد من الأمهات أنشطة إبداعية اللعب مع أطفالهن طوال اليوم الحفاظ على أذهانهم الذهاب الى المطبخ معا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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