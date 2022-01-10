انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 10-1-2022

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 10-1-2022، باستثناء بعض الأصناف في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أسعار الأسماك جملة:

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي "1" من 21 : 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

استقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

سعر كيلو فيليه بلطي مابين 30 : 110 جنيهًا.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 110 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي من 30 : 60 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر المكرونة الخليجي 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر المرجان "1" من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر سمك بربون "1" من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 40 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

سجل سعر قشر البياض من 80 : 110 جنيه للكيلو.

سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).



أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "1" من 300 : 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "2" من 200 : 280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "3" من 90 : 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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