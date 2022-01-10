146 وفاة وأكثر من 179 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند

سجلت الهند 179 ألفًا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ أواخر مايو الماضي، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليوناً و707 آلاف و727 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الإثنين، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 483 ألفاً و936 شخصاً بعد وفاة 146 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 46 ألفاً و569 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليوناً و500 ألف و172 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 723 ألفاً و619 حالة.

وذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن العديد من الهنود كانوا يأملون الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، إلا أن الاحتفالات جاءت صامتة، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى الذي بدأ في الانتشار بالهند أواخر ديسمبر الماضي.

وحظرت الشرطة في مومباي (المركز التجاري للهند)، التجمعات العامة، فيما أمرت عدة ولايات، إلى جانب العاصمة نيودلهي، بحظر التجول ليلا.

ولكن لم يكن التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الحكومة فقط هو الذي أضعف الاحتفالات. فبالكاد مرت سبعة أشهر منذ أن اجتاحت موجة شرسة من متحور دلتا البلاد. وتسبب متحور كوفيد-19 في مقتل حوالي 5 ملايين هندي، وهي أعلى حصيلة في العالم.

وترى المجلة البريطانية أن سبب غياب احتفالات هذا العام مرتبطة بالذكريات المريرة لأهالي المتوفين، والمستشفيات المنهكة التي لاتزال رائحة الموت والحرق الجماعي تنبعث منها بشكل نفاذ. كما أن الخوف من تكرار مثل هذا السيناريو المرعب هو أكثر شيء يثير مخاوف السلطات الهندية، وهو ما حال دون إشعال الألعاب النارية للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.