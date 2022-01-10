الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة الكبرى

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في بعض مناطق بمحافظة القاهرة والجيزة، كثافة متحركة بحركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.

ففي مناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع رمسيس في اتجاه العباسية وسيولة بالاتجاه الأخر، كما شهدت كثافات بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وسادت حالة من السيولة المرورية بميادين وشوارع وسط البلد، كما ظهرت بعض الكثافات في الحركة المرورية في الطريق المتجه إلى القاهرة الجديدة، و كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

 

حركة المرور محافظة القاهرة كثافات مرورية الحركة المرورية الطرق الرئيسية محاور القاهرة الكبري

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