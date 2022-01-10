الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 4 شباب للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة في كرداسة

فتاة
فتاة

أحالت النيابة العامة 4 شباب للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: “بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة “أ ط”- ۱۹ سنة- ميكانيكي، و “ح. أ” ۱۷ سنة- حداد، و“أ.خ”۲۰ سنة - نجار، و“م. ح” ۳۱ سنة- سمكري لأنهم في غضون يومي ١٤، ۲۰۲۱/۸/۱۵ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، قام المتهمين الأول والثاني باقتياد أطفال جاوزوا من العمر الخامسة عشر ولم يجاوزوا الثامنة عشر، هتكوا عرض المجني عليها الصبية  “ف. ص”، بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بملامسة أماكن عفتها”.
عقوبة هتك العرض 
نص قانون العقوبات فى المادة (306 مكرر أ) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وتابعت المادة فى قانون العقوبات: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.

إحالة 4 شباب الجنايات هتك عرض فتاة كرداسة

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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