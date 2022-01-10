الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تشن حملات موسعة في 6 محافظات لإزالة 261 تعديًا على المجارى المائية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على المجارى المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 261 حالة تعدي فى نطاق محافظات "قنا - الدقهلية - دمياط - القليوبية - المنوفية - الغربية" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية .

من جانبه، قال المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

ولفت إلى أنه يتم التصدى لكافة مصادر التلوث والمخلفات التى تلقى بالمجارى المائية، وذلك بهدف عدم التأثير على سلامة تصرفات المياه وعدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة أثناء فترات رى المحاصيل الزراعية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ " الدستور "، أن التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية يتمثل في القضاء على كافة أشكال  التعديات التى تقام بالمخالفة لكافة القوانين المنظمة، وأيضًا على جانبي  الترع والمصارف والمجاري المائية.

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