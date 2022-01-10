الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى عمان لبحث التعاون المشترك

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد دبلوماسي، للقاء المسؤولين هناك وفقا لما نقلته وكالة الأخبار الإيرانية “ايرنا”.

ووفقا للوكالة الإيرانية فان المحادثات بين المسؤولين سوف تتمحور حول تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

واعتبر عبد اللهيان أن الاتجاه الصحيح لمحادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول اتفاق إيران النووي يعود إلى المقترحات التي قدمتها بلاده.

وفي تصريح صحفي أوضح عبد اللهيان أن الجولة السابعة من المفاوضات شهدت الكثير من المشاكل والاختلافات، خصوصا أنه بعد تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطة احتاج طرفا التفاوض لبعض الوقت ليحددوا أدبيات التفاوض، فيما كانت المحادثات بينهما معقدة؛ وأشار إلى أن المحادثات سارت في الاتجاه الصحيح في الجولة الثامنة.

وقال: “المسار الصحيح للمفاوضات يعود إلى المقترحات التي قدمتها إيران، وإذا كان الجانب الغربي لديه النية والإرادة الكافية، يمكن التوصل إلى اتفاق جيد”.

وأكد أن طهران ترى أن “التوصل للاتفاق مرهون بالتزام الولايات المتحدة بالعودة لما تعهدت به في الاتفاق الذي أبرم عام 2015”.

وشدد على أن بلاده “تطالب برفع كافة إجراءات الحظر التي فرضت عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تراجعه عن الاتفاق”، مشيرا إلى أن “الطرف الأمريكي أبدى استعدادا برفع بعض إجراءات الحظر التي يرى أن بقاءه قد يضر بالتوصل لاتفاق نووي، لكن طهران تتمسك برفع كافة إجراءات الحظر التي فرضت بعد التراجع عن اتفاق 2015 بما في ذلك إجراءات الحظر التي فرضت على التجارة الإيرانية الخارجية”.

وعن الضمانات التي تطالب بها طهران، أوضح أن هذه الضمانات يجب أن تكفل “عدم تكرار سيناريو التراجع عن الاتفاق كما حدث بعد وصول ترامب للسلطة”.

وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان العاصمة العمانية العاصمة العمانية مسقط وكالة الأخبار الايرانية ايرنا

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