المكسيك تسجل أول ثلاث حالات إصابة بـ«فلورونا» متحور كورونا الجديد

تم اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بـ"فلورونا"، وهي عدوى مزدوجة ناتجة عن "الإنفلونزا" و"كوفيد-19"، في ولايتي ناياريت وخاليسكو المكسيكيتين، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية.

وأكدت ناياريت تسجيل إحدى حالات الإصابة بفلورونا لدى امرأة تبلغ من العمر 28 عاما، وفقا لما أفاد به وزير الصحة بالولاية خوسيه فرانسيسكو مونجويا بيريز.

وفي خاليسكو، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين، حسبما قالت أليخاندرا ناتالي فيغا ماغانا، رئيسة مختبر تشخيص الأمراض الناشئة والسارية في جامعة غوادالاخارا.

وأوضحت أن المريضين لم تظهر عليهما أعراض خطيرة، و"عولجا في عيادة خارجية".

وبينت المسؤولة أن "الفلورونا ليست جديدة" لأنها "سجلت بالفعل في بلدان أخرى في عام 2020".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 و ذلك بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة .



ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.



وتقول السلطات الصحية المكسيكية إن من المرجح أن يكون العدد الرسمي المعلن للإصابات والوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي بسبب

عدم وجود اختبارات على نطاق واسع.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.