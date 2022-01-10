الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل أول ثلاث حالات إصابة بـ«فلورونا» متحور كورونا الجديد

فيروس فلورونا
فيروس فلورونا

تم اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بـ"فلورونا"، وهي عدوى مزدوجة ناتجة عن "الإنفلونزا" و"كوفيد-19"، في ولايتي ناياريت وخاليسكو المكسيكيتين، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية.

وأكدت ناياريت تسجيل إحدى حالات الإصابة بفلورونا لدى امرأة تبلغ من العمر 28 عاما، وفقا لما أفاد به وزير الصحة بالولاية خوسيه فرانسيسكو مونجويا بيريز.

وفي خاليسكو، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين، حسبما قالت أليخاندرا ناتالي فيغا ماغانا، رئيسة مختبر تشخيص الأمراض الناشئة والسارية في جامعة غوادالاخارا.

وأوضحت أن المريضين لم تظهر عليهما أعراض خطيرة، و"عولجا في عيادة خارجية".

وبينت المسؤولة أن "الفلورونا ليست جديدة" لأنها "سجلت بالفعل في بلدان أخرى في عام 2020".

 

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 و ذلك بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.
 

وسجلت وزارة الصحة 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة .


ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.
 

وتقول السلطات الصحية المكسيكية إن من المرجح أن يكون العدد الرسمي المعلن للإصابات والوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي بسبب
عدم وجود اختبارات على نطاق واسع.

 يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

كورونا الجديد فيروس كورونا تحور فيروس كورونا اصابة فيروس كورونا الجديد فيروس متحور فيروس كورونا الجديد متحور فيروس كورونا ا يروس كورونا حالات إصابة المكسيك متحور فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

جزء من استراتيجية 2030.. تقرير صينى: مصر تتجه بقوة وثبات نحو الاقتصاد الأخضر

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون حالة

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا