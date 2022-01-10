الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يتراجع للجلسة الثانية بسبب مخاوف من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر اليوم الإثنين نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي على الرغم من أن تعطل الإمدادات في قازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.
 

وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46 في المئة إلى 81.37 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو
0.43 في المئة إلى 78.56 دولار للبرميل.
 

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر  وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
 

تراجع النفط جلسة الثانى مخاوف ارتفاع الاصابات اصاب ارتفاع النفط يتراجع الإصابات بكوفيد كوفيد-19 ارتفاع الإصابات بكوفيد بكوفيد-19 الثانية يتراجع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون حالة

«ذا ناشيونال» عن تهانى الجبالى: كانت منتقدة صريحة للإخوان

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

«للاحتفال بحدث مهم».. صحيفة بريطانية تدعو لزيارة مصر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا