النفط يتراجع للجلسة الثانية بسبب مخاوف من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر اليوم الإثنين نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي على الرغم من أن تعطل الإمدادات في قازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.



وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46 في المئة إلى 81.37 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو

0.43 في المئة إلى 78.56 دولار للبرميل.



وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

