الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتهمة إشعال النار عمدًا في مبنى سكني بالمقطم

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين،  محاكمة 4 متهمين بتهمة إشعال النار عمدا في مبنى بالمقطم. 

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من “محمد.ع” عامل و “كامل .م” وشهرته رامي و“هاني .م” و “صلاح .ع” حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين  جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط، وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية أن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، حيث قام المتهم الأول بوضع النار عمدًا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد، والذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار به على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود، بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوا على ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي، وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%،  فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.

محاكمة 4 متهمين طفل محكمة جنايات القاهرة المقطم

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