سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 10-1-2022

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، رغم انخفاض السعر بمقدار أربعة قروش حيث بلغ 15,67 جنيه، لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين، في ظل استمرار اهتمام قطاع كبير من الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار يوميًا لارتباطه بأسعار العديد من السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، شهدت فترة التعاملات في ثاني أيام العمل الرسمية إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك بمحافظات الجمهورية، في ظل توفير الكميات اللازمة لجميع العملاء يومياً من مختلف البنوك من أجل استقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الإثنين، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأيضا سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

كذلك شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرار عند 15,66 والبيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.