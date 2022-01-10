الفلبين تحث إندونيسيا على إنهاء حظرها لصادرات الفحم

قالت وزارة الطاقة الفلبينية، اليوم الإثنين، إن وزير الطاقة ألفونسو كوسي حث إندونيسيا على رفع الحظر الذي فرضته على تصدير الفحم.

وأضاف أن هذه السياسة ستلحق الضرر بالاقتصادات التي تعتمد بشدة على الفحم من أجل توليد الكهرباء.



وأوقفت إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، الصادرات في الأول من يناير كانون الثاني بعد أن أعلن مرفق

الكهرباء الحكومي الإندونيسي عن تراجع مستويات مخزون الوقود بشكل خطير.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، عن تسجيل 26 ألفا و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و936 ألفا و875 إصابة.

وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية، اليوم- بأنه تم تسجيل 265 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و135 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 102 ألف و17 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليونين و782 ألفا و723 شخصا، وذلك بعدما تعافى 1656 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى، سجلت السلطات الصحية الفلبينية مئات الحالات من الإصابة بالإسهال في المناطق المنكوبة بالإعصار «راى» الذي كان قد ضرب الجزر الجنوبية والوسطى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وتسبب في تدمير آلاف المنازل وأودى بحياة أكثر من 400 شخص.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 895 إصابة بالإسهال منذ بداية الإعصار، وأن معظم هذه الحالات كانت بين أشخاص شردهم الإعصار، مضيفا أن الحكومة وأطقم وكالات الإغاثة تعمل من أجل بناء منشآت لمعالجة المياه، ولكن من الصعب القول إن الموقف تحت السيطرة لأن إمدادات المياه ما زالت غير منتظمة، بالإضافة إلى أنه لم تتم تلبية الاحتياجات الغذائية لهؤلاء الأشخاص.