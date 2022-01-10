الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قنصل مصر بشيكاجو يكرم عالما مصريا دوليا فى الحماية من الحرائق

سامح أبو العينين
سامح أبو العينين

عقد السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاءً تكريميًا للعالم المصري الدولي الدكتور خالد محمد حيزة، الخبير في تأمين المنشآت ضد الحرائق.

وقال السفير أبو العينين -لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن- إن الدكتور "حيزة" قامة مصرية ودولية في تخصص دقيق ومحوري بالنسبة لمصر، وهو أحد كبار الخبراء الدوليين في المجلس الدولي لمكافحة الحرائق ومقره بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية.

الدكتور خالد حيزة هو أستاذ المنشآت المسلحة والكباري بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وعضو الكود الدولي للتأمين ضد الحرائق بشيكاجو، وله مشاركات بحثية وتطبيقية متميزة في حماية المنشآت ضد الحرائق في الدول العربية والولايات المتحدة، كما حصل على العديد من التكريمات المصرية والعربية والدولية في هذا المجال. 

وقال الدكتور "حيزة" إنه أصدر كتابًا عام 2013 في علم الحرائق، ركز فيه على كيفية تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة بحيث تكون آمنة ضد الحرائق بدون وجود نظام لمكافحتها.


وأوضح أن هذا جاء بعد دراسة متعمقة لنموذج إنشائي لمدينة شيكاجو الأمريكية والتي كانت قد شهدت حريقًا هائلًا عام 1784 دمر المدينة بالكامل، وتسبب في وفاة حوالي 30 ألف شخص، مما دفع علماء وخبراء الولايات المتحدة للعمل على إعادة بناء المدينة في وضعها الحالي بأقوى مواصفات في التاريخ الإنساني والذي يعرف حاليًا بـ"كود الحريق العالمي" لحماية المنشآت من الحرائق، وهي المواصفات المطبقة بالفعل في العالم كله، مشيرًا إلى أنه العضو العربي الوحيد المشارك في هذا الكود العالمي.

تخرج الدكتور حيزة في كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1989، وحصل على الماجستير والدكتوراة بالجامعة نفسها، ثم عين بكلية الهندسة جامعة المنوفية، حيث تدرج في المناصب الأكاديمية بها، وكان الوكيل الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فيها.

الشرق الأوسط حماية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية لقاء خبراء المنوفية جامعة المنوفية الولايات المتحدة الامريكي التكريمات مكافحة الحرائق وكالة أنباء الشرق الأوسط ولاية الينوي الأمريكية ولاية إلينوى مراسل وكالة لولايات المتحدة الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون حالة

«ذا ناشيونال» عن تهانى الجبالى: كانت منتقدة صريحة للإخوان

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

«للاحتفال بحدث مهم».. صحيفة بريطانية تدعو لزيارة مصر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا