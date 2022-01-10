الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«مصيبة كبيرة».. عبير صبرى تنعى وائل الإبراشى من داخل العزل

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

نعت الفنانة عبير صبري، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ ٥٨ عامًا بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت "صبري"، كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: مصيبة كبيره مش عارفه استوعبها ولا أصدقها.. إيه الحزن ده.. الصديق الغالي وعشره العمر والإعلامي الكبير وائل الإبراشي الله يرحمه".

وأضافت خلال المنشور: «ربنا يرحمك ويعفو عنك ويرحمك رحمه واسعة ويثبتك عند السؤال، ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته، ويصبر أهلك وكل محبيك.. وائل الإبراشي»؛ وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها ومحبيه، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

منشور عبير صبري

 

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