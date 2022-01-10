إدخال المزيد من قيود السفر حيز التنفيذ فى إيطاليا بسبب كورونا

دخلت المزيد من القيود المفروضة على حركة السفر حيز التنفيذ في إيطاليا بداية من اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.



وبموجب القيود الجديدة يجب على الأشخاص إثبات تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من فيروس كورونا من أجل زيارة الفنادق ومراكز المؤتمرات والمطاعم ووسائل النقل الداخلي والتنقل لمسافات بعيدة.



ويمكن للسائحين من دول الاتحاد الأوروبي استخدام رمز الاستجابة السريعة لشهادات التطعيم الخاصة بهم للسفر في أنحاء إيطاليا.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء ماريو دراجي على القواعد نهاية العام الماضي.



ويوسع هذا من القيود المفروضة على الحياة اليومية، وتحديدا بالنسبة للأشخاص غير المطعمين، وذلك نظرا لأن نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا لن تكون كافية في الكثير من الأماكن.



وتسري القواعد الجديدة لإثبات الحالة المرتبطة بالفيروس أيضا على الفرق الرياضية. ويجب على لاعبي كرة القدم ،على سبيل المثال، أن يكونوا قد تلقوا التطعيم أو تعافوا من المرض حتى يسمح لهم باللعب.



وشهدت البلاد، التي يبلغ تعدادها حوالي 60 مليون نسمة، مؤخرا زيادة حادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وبلغ معدل الاصابة خلال الأيام السبعة الأخيرة مستوى قياسيا مسجلا 1669 حالة لكل 100 ألف نسمة على مستوى البلاد.



وتعود الدراسة اليوم الاثنين مجددا في معظم أقاليم البلاد العشرين بعد عطلات الشتاء. ويخشى بعض الخبراء والسياسيين من تحويل الكثير من الفصول الدراسية قريبا بشكل إجباري إلى الدراسة عن بعد بسبب أعداد الإصابات المرتفعة بين التلاميذ.



وفي السكك الحديدية، من المتوقع أن يتم إلغاء رحلات قطارات بسبب قلة الموظفين نتيجة لارتفاع عدد الاصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.