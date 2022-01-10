الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص

سقوط كتلة صخرية على
سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية بالبرازيل

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل استنادا إلى حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

 

وقال ماركوس دي سوزا بيمنتا المسؤول عن الشرطة للصحافة إنه تأكد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

 

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

 

وعند منتصف يوم السبت، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

 

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

البرازيل سياح على سقوط أشخاص ضحايا سياحي ارتفاع عدد ضحايا

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وائل لطفي

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