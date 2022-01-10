إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكد بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذي أصبح مهيمنا في الولايات المتحدة حسب السلطات الصحية في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.