مستشار رئيس الإمارات يتحدث عن رؤية بلاده بعد عام من «اتفاق العلا»

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تنظر إلى المستقبل "بكل ثقة" بعد مرور عام على إبرام اتفاق العلا في السعودية الذي أنهى الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال قرقاش: "مع مرور أكثر من عام على اتفاق العلا وبجهد سعودي مقدر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية".

وأضاف المسؤول الإماراتي: "فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدما نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة".

وشهدت منطقة الخليج منذ 5 يونيو 2017 أزمة سياسة حادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث أعلنت الدول الـ4 مقاطعة جارتها وقطعت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بالانحراف عن المحيط العربي تجاه إيران ودعم تنظيمات تزعزع الاستقرار في المنطقة، لينتهي هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة أكد وحدة الصف الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 469 ألفًا و401 فحص جديد لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة بالمجتمع.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وأوضح البيان الإماراتي، أن تكثيف الإجراءات وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 2.759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 785.625 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.174 حالة.