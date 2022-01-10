الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب العراقى» يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الحلبوسي
الحلبوسي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال "الحلبوسي"، خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيسًا للمجلس، إنه "يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا وفقًا للتوقيتات الدستورية"، فيما قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، أمس الأحد "الحلبوسي" رئيسًا له لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة العراقية، من موجة وبائية جديدة قد تكون أقسى من الموجات السابقة، داعية إلى الإسراع لتلقي اللقاحات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع، وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة".

وأضافت: "من حرصنا على سلامة وصحة أبناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، إضافة إلى الإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بأعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والوزارات الساندة إلى "التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية على تلقي اللقاح".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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