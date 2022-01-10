الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاعتداء على بعثة صحفية أثناء تغطية أمم أفريقيا بالكاميرون

أمم أفريقيا بالكاميرون
أمم أفريقيا بالكاميرون

أفادت وسائل إعلام جزائرية بتعرض مجموعة من الصحفيين الجزائريين للاعتداء بالأسلحة البيضاء في مدينة دوالا الكاميرونية وإصابة اثنين منهم بجروح.

وحسب موقع جريدة "الخبر"، فإن أشخاصا مدججين بالأسلحة البيضاء اعترضوا الصحفيين الذين يغطون مباريات كأس أمم أفريقيا، أثناء خروجهم من الفندق الذي يقيمون فيه في المدينة واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وأشار إلى أن المعتدين سلبوا الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.

وتشهد هذه الدورة من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون تغطية إعلامية كبيرة جدا، خاصة من الجانب الجزائري، حيث يتواجد عشرات الصحفيين الجزائريين في الكاميرون لمتابعة مشوار "الخضر" المرشحين للاحتفاظ بالتاج القاري.

وكشف الصحفي في قناة "البلاد" عبد الرحمن بلعالية أن الذين تم الاعتداء عليهم هم صحفيون من جريدة "كومبيتسيون" وموقع "ديزاد فوت" ووكالة الأنباء الجزائرية، مضيفا أنه تمت سرقة حقيبة فيها مبلغ مالي وهاتف وكمبيوتر.

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