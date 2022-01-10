الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخصين من أبناء القبائل العربية على يد مسلحين شرق سوريا

مسلحين موالين للجيش
مسلحين موالين للجيش الأمريكي

قتل شخصين من أبناء القبائل العربية، أحدهما طفل، في ريف محافظة الرقة شرق سوريا برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي، قبل أن يتم طردهم من المنطقة.

 و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، عن مصادر محلية، أن شابا قتل برصاص المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حين قتل طفل دهسا تحت عجلات مدرعة تابعة للمسلحين أثناء اقتحامهم بلدة السويدية في ريف الرقة الغربي، الأحد، إثر خروج مظاهرة شعبية ضد الوضع الاقتصادي و الأمني المتردي وانعدام مقومات الحياة في مناطق سيطرة التنظيم.

و تابعت المصادر أن "المسلحين الموالين للجيش الأمريكي أطلقوا الرصاص الحي على أبناء القبائل العربية لتفريق مظاهرة في بلدة السويدية غربي الرقة، خرجوا فيها احتجاجًا على ممارسات مسلحي قسد وسوء الظروف الاقتصادية و انعدام حالة الأمن والأمان".

و بينت المصادر، حسب الوكالة، أن المتظاهرين قطعوا الطرقات في البلدة بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على عمليات الاعتقال التعسفية التي ينفذها مسلحو "قسد" في مختلف مناطق محافظة الرقة، إضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية فيها، و احتكار التجار المرتبطين بالتنظيم للمواد الأساسية مثل السكر والطحين.

و تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري و تسيطر على مناطق واسعة شرق سوريا غنية بالنفط، حليفًا أساسيًا للولايات المتحدة على الأراضي السورية.

 وشهدت مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و"قوات سوريا الديمقراطية" شرق البلاد أزمات متعددة من انقطاع إمدادات السكر و المحروقات والخبز و ارتفاع أسعارها، مع توسع الاحتجاجات على استيلاء الولايات المتحدة وحلفائها المحليين على النفط و الغاز و القمح، والقيام بحملات الاعتقال التعسفية بحق الشبان من أبناء القبائل العربية بحجة "التجنيد الإجباري" و تهم مثل دعم الإرهاب.

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