«سوناطراك» الجزائرية تعتزم إجراء أول عملية تنقيب فى عرض البحر

تعتزم شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" إنجاز أول عملية حفر في عرض البحر سنة 2023، وفق ما أكده نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في الشركة، رشيد زرداني.

وأوضح "زرداني" في حديث مع الإذاعة الجزائرية، أن عملية الحفر تتعلق بمنطقتين، الأولى بشرق الجزائر، والثانية في الحوض الغربي للبلاد.

وأضاف أن "سوناطراك" تستثمر "ما بين 800 مليون و1.2 مليار دولار سنويًا في الأحواض الفارغة بهدف الحصول على المعلومات والتعرف على الإمكانيات النفطية فيها".

وفي سياق متصل، أكد "زرداني" وجود محادثات "بلغت مستوى متقدمًا جدًا" بشأن مشروع "ذو مستوى عالمي" لإنتاج المواد البلاستيكية.

وعلى صعيد آخر، سجلت الجزائر، ارتفاعًا جديدًا في الحصيلة اليومية لعدد إصابات كورونا، بإجمالي ٤٩١ إصابة جديدة، و٧ حالات وفاة، فيما تماثل ٢٩٤ مريضًا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٢١ ألفًا و٣١٦ حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٥١ ألفًا و٨٩٨ شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٣٢٥ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٣١ مريضًا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ١٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ١٥ ولاية ١٠ حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت، أمس الأول الأربعاء، قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.