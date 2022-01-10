الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية من شرم الشيخ يشدد على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية؛ للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم (2022) فى نسخته الرابعة، والذى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجارى) بمدينة شرم الشيخ.


واطلع الوزير خلال الإجتماع على الإجراءات التي تم إعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات اليقظة والإنضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.


وكلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.
 
كما قام الوزير بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم.. حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.. موجها خلال الجولة بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

وزير الداخلية من شرم الشيخ يشدد على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

عضو لجنة الدعوة بالأزهر: حافظ على هذه السنن قبل نومك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل