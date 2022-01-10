وزير الداخلية من شرم الشيخ يشدد على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية؛ للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم (2022) فى نسخته الرابعة، والذى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجارى) بمدينة شرم الشيخ.



واطلع الوزير خلال الإجتماع على الإجراءات التي تم إعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات اليقظة والإنضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.



وكلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.



كما قام الوزير بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم.. حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.. موجها خلال الجولة بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.