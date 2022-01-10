الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إسرائيل
إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل قد تشهد إصابة من 2 إلى 4 مليون من السكان بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية.

وكتب "بينيت" في تغريدة: "البيانات التي قدمت في اجتماع مجلس الوزراء تشير إلى أن ما بين مليونين إلى أربعة ملايين مواطن سيصابون (بالوباء) خلال هذه الموجة الحالية"

وجدد "بينيت" تأكيده أنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب الإغلاق الذي قال إنه لم يثبت أنه إجراء فعال ضد انتشار المتحور "أوميكرون" شديدة العدوى، والذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وقال: "هدفنا ما زال نفسه، الحفاظ على أداء الاقتصاد قدر الإمكان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا".

وشهدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة فقط، ارتفاع عدد الإصابات أربع مرات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالموجة السابقة.

ودفع هذا الارتفاع الكبير في الإصابات بوزير الدفاع بيني جانتس إلى الموافقة على تشغيل وحدات المساعدة العسكرية وتسخيرها لفائدة المستشفيات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

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