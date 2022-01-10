الرئيس السورى يطمئن على صحة نظيره الموريتانى إثر إصابته بكورونا

نقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت الرسالة "تمنيات الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار".

وبحث الوزير المقداد مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال "مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سوريا وموريتانيا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.