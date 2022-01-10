استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 90 حالة وفاة، و296 ألفا و97 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 125 ألفا و438 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و111 ألفا و218 حالة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 97 حالة وفاة، و141 ألفا و472 إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 150 ألفا و154 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 14 مليونا و475 ألفا و192 إصابة.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 16 ألفا و246 إصابة جديدة و763 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و650 ألفا و849 حالة والوفيات إلى 316 ألفا و163 حالات.



وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 30 ألفا و 812 حالة إصابة جديدة و60 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 531 ألفا و 630 حالة والوفيات إلى 114 ألفا و 712 .



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 155 ألفا و659 إصابة جديدة و157 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و436 ألفا و939 حالة والوفيات إلى 139 ألفا و38 وفاة.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 32 ألفا و484 حالة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 3 ملايين و343 ألفا و 146 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و80 وفاة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 26 ألفا و419 حالة و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و639 ألفا و846 حالة والوفيات إلى 19 ألفا و113 وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و592 حالة و66 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و507 آلاف و616 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و394 وفاة.



وإفريقيا، ففي كينيا، سجلت السلطات الصحية 741 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 311 ألفا و 538 إصابة، بينما سجلت البلاد 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 5446 حالة وفاة.



وفي جنوب أفريقيا، سجلت السلطات الصحية 4482 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و526 ألفًا و54 إصابة، بينما سجلت البلاد 82 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 92 ألفا و453 حالة وفاة.