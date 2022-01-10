عبد اللهيان: مقترحات إيران تضع محادثات فيينا على المسار الصحيح

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الاتجاه الصحيح لمحادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول اتفاق إيران النووي يعود إلى المقترحات التي قدمتها بلاده.

وفي تصريح صحفي اليوم، أوضح عبد اللهيان أن الجولة السابعة من المفاوضات شهدت الكثير من المشاكل والاختلافات، خصوصا أنه بعد تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطة احتاج طرفا التفاوض لبعض الوقت ليحددا أدبيات التفاوض، فيما كانت المحادثات بينهما معقدة.

وأشار إلى أن المحادثات سارت في الاتجاه الصحيح في الجولة الثامنة.

وقال: "المسار الصحيح للمفاوضات يعود إلى المقترحات التي قدمتها إيران، وإذا كان الجانب الغربي لديه النية والإرادة الكافية، يمكن التوصل إلى اتفاق جيد".

وأكد أن طهران ترى أن "التوصل للاتفاق مرهون بالتزام الولايات المتحدة بالعودة لما تعهدت به في الاتفاق الذي أبرم عام 2015".

وشدد على أن بلاده "تطالب برفع كافة إجراءات الحظر التي فرضت عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تراجعه عن الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الطرف الأمريكي أبدى استعدادا برفع بعض إجراءات الحظر التي يرى أن بقاءها قد يضر بالتوصل لاتفاق نووي، لكن طهران تتمسك برفع كافة إجراءات الحظر التي فرضت بعد التراجع عن اتفاق 2015 بما في ذلك إجراءات الحظر التي فرضت على التجارة الإيرانية الخارجية".

وعن الضمانات التي تطالب بها طهران، أوضح أن هذه الضمانات يجب أن تكفل "عدم تكرار سيناريو التراجع عن الاتفاق كما حدث بعد وصول ترامب للسلطة".

وتابع: "نؤكد أن جميع إجراءات الحظر التي فرضها ترامب بعد خروجه من الاتفاق النووي يجب أن ترفع".

وأضاف: "إنهم يسعون لرفع إجراءات الحظر التي قد تضر بالاتفاق النووي (فقط)، وهذا يعود إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها نوايا جادة للتوصل إلى صفقة جيدة".