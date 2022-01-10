أميرة فؤاد: نهدف لتقديم الدعم النفسى وعلاج الإدمان خلال مبادرة «حياة كريمة»

صرحت الدكتورة أميرة فؤاد رئيس مجلس أمناء موسسة الرجاء للرعاية والتنمية، بأن المشاركة في القوافل الطبية تهدف تقديم الدعم النفسي وعلاج الإدمان، وإنشاء دور الرعاية، مشيرة إلى أن المؤسسة تحاول أن تعمل على خدمة المجتمع وتسير على نهج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وكيفية التعامل معه، موضحة أنهم كمتخصصين في علاج الإدمان والعلاج المعرفي السلوكي والأمراض النفسية، والإدمانات الأخرى، مثل الجنس والسوشيال ميديا.

وأوضحت أيضًا أن المؤسسة تستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الشخصية الإدمانية وتعريفهم بمرض الإدمانكما، مشيرة إلى التخطيط لإقامة ندوات تتناول التعريف بماهية الإدمان وتوعية المواطنين بالفارق بين الإدمان والتعاطي ومن هو المريض ومن الذي يحتاج إلى المساعدة، وكيف نكتشف المدمن، وما هي أنواع المخدرات الحديثة.