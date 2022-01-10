«النواب العراقى»: خالد الدراجى يترأس جلسة المجلس بدلا من محمود المشهدانى

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، ترؤس كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي جلسة المجلس بدلًا من النائب محمود المشهداني، الذي تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأمين العام للمجلس دعا كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي لتولي إدارة الجلسة، مشيرة إلى حضور 205 نواب للجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي.

وفي السياق، أعلنت الدائرة أن المرشحين لرئاسة البرلمان هما محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني، مشيرة إلى بدء إجراءات التصويت لاختيار أحدهما لرئاسة المجلس.

وأفادت (واع)، في وقت سابق، باستقرار الحالة الصحية لرئيس السن محمود المشهداني، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الجلسة.

وكان المجلس قد رفع جلسته الافتتاحية، التي ترأسها المشهداني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا، من أجل المداولة.

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، عن أنها سجلت 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 248 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 48319.

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 306 ملايين و80 ألفًا و637 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و502 ألف و714 حالة، فيما تعافى 258 مليونًا و998 ألفًا و969 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.