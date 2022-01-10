الاستشارى الصومالى يبحث مع ممثلى المجتمع الدولى الأوضاع السياسة

ناقش المجلس الاستشاري الصومالي برئاسة رئيس وزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مع ممثلين عن المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، الأوضاع السياسة وما يتعلق بتصحيح مسار العملية الانتخابية، وسبل تسريع واستكمال الانتخابات في البلاد.



جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الصومالي في مقديشو وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، وترأس رئيس الوزراء الصومالي الاجتماع، بحضور رؤساء كل من ولايات بونتلاند، وجوبلاند، وجنوب الغرب، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وإدارة محافظة بنادر.

وعلي صعيد آخر ، وصلت اليوم الجمعة، إلى مطار مقديشو الدولي طائرة شحن قادمة من الإمارات تحمل 26 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للمتأثرين بالجفاف الذي ضرب بعض المناطق في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية خديجة محمد ديربي، تسلمت المساعدات المكونة من المواد الغذائية والبطانيات والأدوية لإغاثة المنكوبين، وأعربت عن شكرها للحكومة الإماراتية على تقديمها المساعدات الإنسانية.