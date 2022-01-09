وفد تنسيقية الأحزاب يشارك بورشة «جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية بالأسواق الناشئة»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة «جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة» من الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وناقشت الورشة أهمية التكنولوجيا المالية وما تمثله من فرض لتحقيق التنمية والفرص التي تطرحها التكنولوجيا المالية في مجالات دعم الشمول المالي والنمو.

كما ناقش المشاركون كيفية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وتحاور المناقشين حول التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المالية على السُلطات المالية في الأسواق الناشئة والنامية.

وحول تأثير التكنولوجيا المالية على ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد التشاركي والتمويل مُتناهي الصغر، وأيضا سُبل دعم التكنولوجيا المالية وتعزيز الاعتماد عليها والحفاظ على ما حققته من تطورات في الأسواق الناشئة.

واستعرض أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التجربة المصرية في خلق البيئة التشريعية والتنفيذية وإتاحة الفرص الاستثمارية والتمويلية لتحفيز الشركات الناشئة وكيف نجحت الدولة المصرية في برنامج الشمول المالي الذي يعتبر حجر الزاوية لعمل شركات التكنولوجيا المالية.

وقدم وفد التنسيقية الذي ضم الدكتورة حنان وجدي وشادي الحديدي ومحمد سالم التوصية الرئيسية المعتمدة من إدارة الورشة، دعوة إلى إنشاء مركز إقليمي لدعم الشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية يكون مقره مصر، نظرا لما تتمتع به مصر من بيئة تكنولوجية وتشريعية داعمة لقيادة هذا المجال إقليميا.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في ورشة عمل جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٣٠٣٠ بمنتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ لـ١٣ يناير.

وضم وفد التنسيقية المشارك في الورشة كل من النائبة أميرة صابر ومؤمن سيد وأحمد يحيي ومحمد الصعيدي.

وقدم المشاركون عدداً من الحلول التي من شأنها أن تتعامل مع التحديات التي خلفتها الجائحة لتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت النائبة أميرة صابر في عرضها الهدف الثالث «الصحة الجيدة» وتقنية التطبيب عن بعد وما تفتحه من آفاق كبيرة أمام تقديم الخدمات الطبية للمرضى وكذلك رفع كفاءة الأطقم الطبية والتعامل مع تحديات اختلاف جودة الخدمة الطبية في الدول التي تعاني من المركزية، وكذلك أهمية أن تتجه الدول نحو التوسع في استخدام هذه التقنية وضمان كفاءة النظم التكنولوجية بها للحفاظ على البيانات.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين