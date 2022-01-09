مصرع شاب خلال عبوره الطريق بالهرم

لقي شاب مصرعه في منطقة الهرم؛ متأثرا بإصابته الناتجة عن صدم سيارة له في أثناء عبوره الطريق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع شاب صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق،.

على الفور، انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بكسور ونزيف داخلي؛ إثر اصطدام سيارة في أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أثناء عبوره الطريق؛ صدمته سيارة ملاكي، وتمكنت القوات من ضبط السائق.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.