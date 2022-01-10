الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: الاجتماع التمهيدى مع الولايات المتحدة كان مذهلا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الاجتماع التمهيدي للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة التي تنطلق غدا في جنيف بـ"المذهل والصعب والعملي".

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين مساء اليوم الأحد على شكل غداء عمل: "كان مذهلا. المحادثة كانت صعبة، لا يمكن أن تكون سهلة. وجرت بشكل عملي عموما. أعتقد أننا لن نهدر الوقت غدا... لا أفقد أبدا التفاؤل وأنطلق دائما منه"، حسبما نقلت وكالات.

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما تحقيق تقدم بشأن قضايا أمنية تهم كلا الطرفين.

وقال بلينكن، خلال حديث مع قناة "CNN" : "نعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم في حل مباعث قلق لكلا الطرفين، الأمر الذي سيخفض حدة التوتر وسيسهم في تحسين الظروف الأمنية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أي تقدم ننوي تحقيقه ممكن على أساس متبادل. في حال اتخاذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات باتجاه الاستجابة لمباعث قلق روسيا، فسيكون على روسيا القيام بنفس الشيء".

وأشار بلينكن مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع تحقيق أي انفراجة في الأسبوع المقبل خلال المفاوضات الأمنية مع روسيا.

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