الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

روشتة طبية لطلاب الجامعة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

عقب عودة الطلاب للجامعات لاستكمال امتحانات نصف العام بالجامعات، وحفاظا علي سلامتهم من أي ضرر، والتصدي للجائحة، ومتحوّراته الجديدة، وحفاظًا على حياة أولادنا يجب اتباع تلك النصائح لحماية من الإصابة بكورونا ومتحوّراتها.

حيث أن تلك الفيروس اللعين يقضي علي حياة الكثير لذلك يجب علينا عمل كافة احتياطيا لكي نتغلب عليه ونتصدى له ونحافظ على حياتنا من أي خطر قادم.

تواصلت “الدستور” مع د.مجدي بدران، أخصائي الحساسية والمناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لتقدم بعض النصائح للطلاب للتصدي لأي ضرر بهم.

“الدستور” ترصد بعض النصائح لطلاب الجامعات للتصدي لكورونا ومتحوراته

١-  يجب على الجامعات تعقيم الأدوات التي يستخدمها الطلاب.

٢- يجب الحفاظ على سلامة الطلاب عن طريق نشر حملات التوعية داخل الجامعة ونشر اللافتة بالنظافة في أرجاء الجامعة.

٣- يجب منع الطلاب من الزحام، والتجمعات وقت الإمتحانات.

٤- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للأمان 

٥- يجب ارتداء الكمامة على الفم والأنف.

٦- علي الطلاب تطهير اليدين بشكل مستمر وعدم ملامسة العين.

٧- يجب أخذ جرعة اللقاح ضد كورونا حتى نقلل من الإصابة به.

٨- إذا شعر أي طالب بالتعب يجب ألا يذهب للامتحان وتقديم كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياته وحياة زملائه.

٩- عدم تناول الأطعمة السريعة المليء بالزيوت والمواد الحافظة.

١٠- ضرورة تناول أكل صحي وتناول الكثير من المشروبات الدافئ.

١١- ضرورة شرب العصير الطبيعي والابتعاد عن المشروبات الغازية.

فيروس كورونا الطلاب امتحانات نصف العام الجامعات الإصابة بكورنا الفيروس اللعين الدستور دكتور مجدي بدران أخصائي الحساسية

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