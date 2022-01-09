الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولة تهريب ساعات ذكية بجمارك السلوم

تهريب ساعات ذكية
تهريب ساعات ذكية بجمارك السلوم

ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من قسم البحث الجنائي والأمن الجمركى، مفادها اعتزام المدعو أ . ر . خ قائد السيارة رقم (ب د ط 9164ــــ ب ي د 8316)، تهريب أصناف مخالفة قادمة من ليبيا عبر منفذ السلوم، تم تشكيل لجنة من أحمد أنور جميعي وحسن رجب مأمورى الحركة وسعيد عنب مدير إدارة التعريفة تحت إشراف علاء عنتر مدير حركة الوارد قامت بمعاينة السيارة في حضور المتهم، فتبين وجود 45 ساعة آيفون حديثه ذكية مخبأه داخل مخازن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمة المضبوطات 135 ألف جنيه فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 270 ألف جنيه.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات. وطلب المتهم التصالح وقام بسداد التعويض الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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