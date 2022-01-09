الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى مُهنئًا رئيس البرلمان المنتخب: «مبارك عليكم ثقة ممثلى الشعب»

رئيس الوزراء العراقى
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مساء اليوم الأحد، "مبارك للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك للسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه السيدين حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب."

تغريدة الكاظمى

وتابع الكاظمي "يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، في الجولة الأولى من التصويت التي شارك فيها 228 نائبًا بالتصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع. 

يجدر الإشارة إلى أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، شهدت حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية.

وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس، مما أشعل خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي وصلت إلى حد التدافع.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني: "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن - الأكبر سنا - وتمت تأدية اليمين الدستوري". 

رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس مجلس النواب العراق محمد الحلبوسي حاكم الزاملي شاخوان عبد الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

لبنى عسل تكشف آخر لقاء مع وائل الإبراشى وطلبه الأخير من الناس

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

حكاية «سونيا».. سقوط شبكة دعارة تجلب الفتيات للسياح العرب بمصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بولا ناجى

«فى انتظار بابا» تعيد بعث «إلكترا» على خشبة المسرح القومى

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا