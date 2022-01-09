الكاظمى مُهنئًا رئيس البرلمان المنتخب: «مبارك عليكم ثقة ممثلى الشعب»

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مساء اليوم الأحد، "مبارك للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك للسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه السيدين حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب."

تغريدة الكاظمى

وتابع الكاظمي "يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، في الجولة الأولى من التصويت التي شارك فيها 228 نائبًا بالتصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع.

يجدر الإشارة إلى أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، شهدت حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية.

وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس، مما أشعل خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي وصلت إلى حد التدافع.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني: "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن - الأكبر سنا - وتمت تأدية اليمين الدستوري".