«تراجع تأخيرات القطارات» الأبرز.. حصاد وزارة النقل اليوم

أجرت وزارة النقل، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات القطارات بالوجه القبلي شهد تراجعا بنسبة بسيطة حيث وصلت تأخير القطارات اليوم في الوجه القبلي إلي ما يقرب من 90 دقيقة فقط في خطوط الوجه القبلي ومنها خط "القاهرة – أسوان".

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معدل تأخيرات القطارات تراجع عن الأيام الماضية حيث سجلت التأخيرات خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 180 دقيقة في خطوط الوجه القبلي بسبب سير القطارات ببطء شديد نتيجة وجود مشاكل فنية داخل الإشارات ناتجة عن هطول الأمطار بقوة.

https://www.dostor.org/3679245

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة للعاملين في مكاتب صرف التذاكر بالمحافظات بإخبار المواطنين ببطءسير القطارات في الوجه القبلي بخطوط الصعيد مثل خط "القاهرة – أسوان"، وخط "أسوان – أسيوط"، وذلك لترك حرية الاختيار لهم مابين الموافقة على حجز التذاكر من عدمه.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يتم إخبار الركاب قبل حجزهم التذاكر عن الوضع الحالى الخاص بالقطاراتحيث تسير ببطء بسبب المشكلات الفنية التى كانت موجودة في الإشارات خلال الأيام الماضية والتى تقوم هيئة السكة الحديد في الوقت الحالي بالعمل على حل الأزمة الخاصة بالإشارات بشكل كامل لتتمكن من سير القطارات مرة أخرى بصورة طبيعية كما كانت من قبل.

وتابعت المصادر أنه يتم إخبار الركاب قبل حجزهم للتذاكر، وذلك لأنه لا يوجد إمكانية لإعادة ثمن التذكرة مرة آخري للركاب حتى مع تأخرحركة القطارات، لافتين إلى أن إعادة ثمن التذاكر مرة أخري للمواطنين يتسبب في وجود خسائر فادحة للمرفق لذا لا تقوم الهيئة بهذا الأمر.

https://www.dostor.org/3679203



أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعمونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإداريةبطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب)، وذلك في إطارالمتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر الذكي النظيف صديق البيئة.

وتفقد الوزير عددا من قطاعات المشروع، بدأها بقطاع التجمع الخامس، حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطولالمسار.

https://www.dostor.org/3679300



تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائى الخفيفLRT، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة، كما تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من بعد محطة الفنونوالثقافة وحتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول 18.5 كم بـ4 محطات.

وأكد وزير النقل على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام-العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان، باعتبارهشريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة.

https://www.dostor.org/3679348