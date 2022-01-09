الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نادى قضايا الدولة يجتمع بمجلس الصيد لبحث سبل التعاون المشترك

نادى قضايا الدولة
نادى قضايا الدولة يجتمع بمجس الصيد

استقبل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبدالله غراب، وفدًا من نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي بمقر النادي في الدقي، لمناقشة سبل التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة وتقديم أنشطة وخدمات تليق بأعضاء الناديين.

نادى قضايا الدولة يجتمع بمجس الصيد 

وقال المستشار محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، إن اللقاء شهد تقديم التهنئة لمجلس إدارة نادي الصيد على نيل ثقة الأعضاء ومناقشة سبل التعاون وتبادلا رئيسا الناديين الدروع التذكارية.

وكان في استقبال وفد قضايا الدولة المهندس عبدالله غراب رئيس نادي الصيد، وهبة ممدوح عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي.

نادى قضايا الدولة يجتمع بمجس الصيد 

وضم وفد نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي كلًا من المستشار صفي الدين عبدالحميد رئيس النادي، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق، والمستشار محمد عبداللطيف والمستشار مصطفي الأنصاري أعضاء مجلس الإدارة.

 

 

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