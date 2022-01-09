الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعصابة سرقة الماشية فى بورسعيد

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد عادل الفقي 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لسرقتهم ماشية تحت تهديد السلاح.

جاء الحكم بعضوية المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر احمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وتعود القضية رقم 114 لسنة 2021 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 908 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 9 يناير عام 2021، باتهام 6 أشخاص بسرقة الماشية المملوكة لمواطن جنوب بورسعيد، حال تواجده ليلا بالمزرعة بأن أشهروا في وجهه سلاحًا آليًا وقاموا بتقييده وشل حركته وسرقة رؤوس الماشية.

وأحال المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة لسرقتهم ماشية تحت تهديد السلاح.

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