رئيس اتحاد طلاب بنها يكشف عيوب التعليم عن بُعد فى ظل كورونا

قال عبدالله البتة، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن في بداية جائحة كورونا، كان هناك عدم استقرار في عمل الاتحاد، ولم نكن ندري كيفية التواصل مع الطلبة في ظل الجائحة، وتساؤلات حول كيفية ستتصرف الكليات العملية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" مساء الأحد، أن وقتها كان هناك اجتماعات للمجلس الأعلى للجامعات، واجتماعات بين الوزير ورؤساء الاتحادات لمعرفة كيفية دراسة الظاهرة الجديدة، خاصة في ظل وجود جامعات غير مفعل عندها المنصة الإلكترونية.