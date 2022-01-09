الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس اتحاد طلاب بنها يكشف عيوب التعليم عن بُعد فى ظل كورونا

جريدة الدستور

قال عبدالله البتة، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن في بداية جائحة كورونا، كان هناك عدم استقرار في عمل الاتحاد، ولم نكن ندري كيفية التواصل مع الطلبة في ظل الجائحة، وتساؤلات حول كيفية ستتصرف الكليات العملية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" مساء الأحد، أن وقتها كان هناك اجتماعات للمجلس الأعلى للجامعات، واجتماعات بين الوزير ورؤساء الاتحادات لمعرفة كيفية دراسة الظاهرة الجديدة، خاصة في ظل وجود جامعات غير مفعل عندها المنصة الإلكترونية.

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

لبنى عسل تكشف آخر لقاء مع وائل الإبراشى وطلبه الأخير من الناس

ردًا على محضر منة شلبى.. الجونة: «لا علاقة لنا بالممرضتين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا