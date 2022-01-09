الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم تروسيكل بدون لوحات على الطريق الزراعي أمام عزبة أبوركبة، التابعة لقرية بني رافع مركز منفلوط، شمال محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بعزبة أبو ركبة بتصادم تروسكيل بشجرة على الطريق الزراعي أسيوط ديروط بنطاق مركز منفلوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور برئاسة العميد إيهاب الألفي مدير المرور والعقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، وتبين من المعاينة للحادث وفاة المواطن "صلاح علي الفخراني"، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من "محمود. ج. س" 35 سنة، و"مصطفى. م. أ" 23 سنة، و"إسلام. ح. أ" 21 سنة، و"كريم. ح. أ" 21 سنة.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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وائل لطفي

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