الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الهضبة وتامر حسني وشريف عامر.. نجوم الفن والإعلام ينعون الراحل «وائل الإبراشي»

الابراشي
الابراشي

نعى نجوم الفن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا.

«الدستور» ترصد في السطور التالية تعليقات نجوم الفن على رحيل الإبراشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. 

وكتبت الفنانة نور عبر صفحتها على تويتر: "‏خبر حزين رحيل الإعلامي المتميز ‎وائل الإبراشي، خالص التعازي لأسرته".

وعبرت الفنانة شيريهان عن حزنها على رحيل الإبراشي عبر صفحتها على تويتر:"‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. ‎وائل الإبراشي".

وقال تامر حسني :"‏لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله ،نسألكم الدعاء والفاتحة للإعلامي وائل الإبراشي" .

ونشر الهضبة عمرو دياب تدوينة له عبر صفحته على تويتر:"‏خالص عزائي لوفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وكتب شريف عامر: "‏عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليلًا، ويعمل كثيرًا، هادئ على السطح، نشط الذهن دائمًا.. "انت فين يا عم شريف؟".. يقابلك مبتسمًا بالجملة دي، وانتم متقابلين من يومين مثلا.. رحمك و رحمنا الله .. سلامنا لكل الأحباء يا وائل".

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة.

ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه. 

وكان آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يومًا بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم أجمع من الإصابة بفيروس كورونا.

وائل الإبراشي فيروس كورونا السوشيال ميديا سوشيال ميديا شريف عامر السوشيال مكافحة فيروس كورونا الفيروس الابراشي ليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

لبنى عسل تكشف آخر لقاء مع وائل الإبراشى وطلبه الأخير من الناس

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

حكاية «سونيا».. سقوط شبكة دعارة تجلب الفتيات للسياح العرب بمصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بولا ناجى

«فى انتظار بابا» تعيد بعث «إلكترا» على خشبة المسرح القومى

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا