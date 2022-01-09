الهضبة وتامر حسني وشريف عامر.. نجوم الفن والإعلام ينعون الراحل «وائل الإبراشي»

نعى نجوم الفن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا.

«الدستور» ترصد في السطور التالية تعليقات نجوم الفن على رحيل الإبراشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

وكتبت الفنانة نور عبر صفحتها على تويتر: "‏خبر حزين رحيل الإعلامي المتميز ‎وائل الإبراشي، خالص التعازي لأسرته".

وعبرت الفنانة شيريهان عن حزنها على رحيل الإبراشي عبر صفحتها على تويتر:"‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. ‎وائل الإبراشي".

وقال تامر حسني :"‏لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله ،نسألكم الدعاء والفاتحة للإعلامي وائل الإبراشي" .

ونشر الهضبة عمرو دياب تدوينة له عبر صفحته على تويتر:"‏خالص عزائي لوفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وكتب شريف عامر: "‏عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليلًا، ويعمل كثيرًا، هادئ على السطح، نشط الذهن دائمًا.. "انت فين يا عم شريف؟".. يقابلك مبتسمًا بالجملة دي، وانتم متقابلين من يومين مثلا.. رحمك و رحمنا الله .. سلامنا لكل الأحباء يا وائل".

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة.

ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

وكان آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يومًا بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم أجمع من الإصابة بفيروس كورونا.