روسيا تصف تصريحات بلينكن حول مهاجمة أوكرانيا بـ«الاستفزازية»

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول إمكانية تدبير روسيا حادثا لاستغلاله لمهاجمة أوكرانيا "استفزازي ".

وقال ريابكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "هذا التصريح بحد ذاته استفزاز كبير. إنه موجه للأشخاص غير المؤهلين الذين يؤمنون بشكل أعمى بالدعاية الأمريكية".

وتابع ريابكوف: "التحدث عن إمكانية أي استفزازات بعد مرور مدمرة بريطانية رفقة طائرة استطلاع أمريكية عبر كيب فيولينت قبالة سيفاستوبل أمر غبي على الأقل. إنها مزحة ساخرة، والتلاعب بعبارات لا علاقة لها بالواقع".

وشدد على أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تشويه نهج موسكو، التي قال إنها لا تتبع أي نوايا سرية تجاه كييف وتطالبها فقط بتطبيق اتفاقات مينسك بشكل كامل.

وأردف: "نحن مستعدون لمواصلة العمل مع جميع الأطراف في كل المنصات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. لكن مطالبتنا بأن نعترف بأنفسنا كطرف في الصراع غير جدية وغير مستحقة في الحقيقة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى إعادة النظام الإقليمي الذي كان موجودا في زمن الاتحاد السوفيتي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات لقناة "CNN"، ردا على سؤال حول هذا الشأن: "أعتقد أن هذا صحيح، إنه من أهداف الرئيس بوتين".

وتابع بلينكن: "هذا يعني إعادة دائرة النفوذ في الدول التي كانت سابقا جزءا من الاتحاد السوفييتي... وهذا الأمر غير مقبول".

هذا، وتدعي الولايات المتحدة بإصرار في السنوات الأخيرة أن الحكومة الروسية تريد إعادة بناء الاتحاد السوفيتي الذي تفكك عام 1991 وكان يضم إضافة إلى روسيا كلا من أوكرانيا وبيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا.

لكن الرئيس الروسي سبق أن قال في يونيو 2021: "إعادة بناء الاتحاد السوفييتي أمر لا معنى له ومستحيل نظرا لعدد من الأسباب وغير مجد علما بالعمليات الديموغرافية في مجموعة من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي".