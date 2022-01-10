الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

عضو لجنة الدعوة بالأزهر: حافظ على هذه السنن قبل نومك

دعاء النوم
دعاء النوم

قال الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك سنن ينبغى عليك أيها المسلم أن تحافظ عليها عند التوجه للنوم إقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنة النبوية.

 

وأضاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه السنن التي يجب أن تفعلها قبل النوم هى: الوضوء، وتنفيض الفراش، ثم جمع الكفين والنفث فيهما وقراءة المعوذتين، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، ثم تمسح  أيها المسلم ما استطعت على جسدك من الأمام والخلف، ثم تنام على جنبك الأيمن ويقول:" "اللهم باسمِك أحيا وأموتُ".

 

وتشمل أذكار النوم أيضا قول:"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ"، و"اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ". 

 

دعاء القلق من النوم

وأشار عضو اللجنة العليا للدعوة، إلى أن المسلم إذا فزع أو قلق من النوم عليه أن يقول هذا الدعاء: «اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تَأخِذكْ سِنة ولآ نَومْ يا حَي يا قِيِومْ،أهْدِئْ ليلي، وأنم عيني»، ثم قراءة "قل هو الله أحد" ثلاث مرات، والمعوذتين ثلاث مرات، والفاتحة، وآية الكرسى.

 

وأوضح عبد الرازق أن المسلم إذا فعل هذه السنن ونام على تلك الأذكار سوف تحسب مدة نومه ذكر لله، وأوصى المسلم عند الاستقياظ من النوم أن يقول" الحمد لله الذي أحييتني بعد ما أمتنى وإليك النشور" ، ثم يقول هذا الدعاء:" اللهم افتح لنا  ما أعلقته ذنوبنا ومعاصينا من أبواب الرزق".

دعاء القلق من النوم المسلم الدعاء آية الكرسي الفاتحة المعوذتين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف السنة النبوية

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